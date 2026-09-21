Fernando Cerimedo ampliará su declaración ante la Fiscalía el 24 de septiembre

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

El Ministerio Público citó en calidad de sindicado a Fernando Gabriel Cerimedo para ampliar su declaración informativa dentro de una investigación por la presunta comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, usurpación de funciones, falsedad material y uso de instrumento falsificado.

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La declaración fue programada para el jueves 24 de septiembre de 2026, a las 11:00, en dependencias del Centro Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro, donde Cerimedo cumple actualmente detención preventiva.

De acuerdo con la disposición fiscal, la ampliación de la declaración se realizará en el centro penitenciario debido a que el investigado permanece privado de libertad mientras avanza el proceso.

La investigación contempla cuatro presuntos delitos: legitimación de ganancias ilícitas, usurpación de funciones, falsedad material y uso de instrumento falsificado.

La convocatoria del Ministerio Público se enmarca en las actuaciones destinadas a recabar la declaración informativa del sindicado y avanzar con la investigación.

Cerimedo deberá presentarse ante los investigadores en la fecha y hora establecidas para brindar su declaración, en el marco del proceso que se encuentra en curso.