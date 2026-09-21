El Gobierno ratifica el fin del subsidio al diésel y rechaza «sacrificio tributario»

El presidente Rodrigo Paz informó el viernes 18 del retiro de la subvención al diésel

eju.tv

Ante el rechazo de diversos sectores a la eliminación del subsidio al diésel, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz ratificó que la medida constituye una «decisión firme» y descartó la viabilidad de propuestas como la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Transacciones (IT) a la importación de combustibles.

La postura oficial fue expuesta por el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, quien sostuvo que el levantamiento de la subvención es una medida indispensable y adoptada para transparentar la economía y dinamizar el aparato productivo.

«Esta es una decisión compleja, pero firme. Debe entenderse que nos permitirá garantizar el abastecimiento de carburante, reactivar la economía y potenciar a los sectores productivos», aseguró en declaraciones a la Red Uno al evaluar las repercusiones del decreto.

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Sectores sociales, entre ellos el transporte sindicalizado, exigen al Ejecutivo dar marcha atrás en la disposición promulgada el viernes por el mandatario, argumentando sus efectos en la canasta familiar y las medidas de presión que podría activar.

El presidente Paz anunció el pasado viernes 18 de septiembre el retiro del subsidio al diésel y fijó un precio inicial de Bs 17,95 por litro, monto que fluctuará a diario según la cotización internacional del crudo. Entre los fundamentos de la medida, el Ejecutivo destacó la necesidad de frenar el impacto fiscal y combatir la corrupción ligada al contrabando y al mercado negro.

Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, planteó liberar por 90 días del cobro del IVA y del IT al diésel importado y comercializado en el territorio nacional con el objetivo de atenuar su precio interno.

Sin embargo, el ministro Aramayo descartó de plano esa alternativa al remarcar que el Estado requiere ingresos fiscales para encarar la coyuntura de crisis.

«Lo que buscamos es una acción que devuelva el equilibrio fiscal al país; no podemos plantear respuestas que signifiquen un sacrificio tributario para el Estado. Lo que corresponde es asumir la realidad y negociar mecanismos que reactiven la economía y permitan a los sectores recuperar su dinamismo», precisó.