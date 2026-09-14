Gremiales rechazan la ampliación del Estado de excepción

Ximena Rodriguez

Respecto a la situación económica del país, el sector gremialista manifestó su rechazo a la ampliación del Estado de Excepción. El dirigente Fredy Vásquez afirmó que “hemos estado en el estado de excepción y vemos como no ha habido una solución” a los problemas que afectan directamente a sus bases.

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Impacto del dólar y las deudas

De acuerdo a lo que indican, las restricciones de la medida no han logrado estabilizar la economía de los comerciantes ni mitigar el impacto financiero en sus actividades diarias. Vásquez denunció la severa afectación por el tipo de cambio al señalar que “por el lado de nosotros como comerciantes, el tema del dólar nos está afectando bastante” en el cumplimiento de sus préstamos bancarios.

Ante la falta de resultados concretos, las organizaciones comerciales advierten que saldrán a las calles a exigir respuestas inmediatas a las autoridades gubernamentales.

Caída de ventas en mercados

El incremento sostenido en los costos de vida y los productos básicos ha alejado de manera drástica a los consumidores de los centros de abastecimiento, según lo que indican los gremialistas. Sobre esta situación, el dirigente enfatizó que “los precios han subido, ya la gente no quiere venir a los mercados a comprar porque los precios están elevados”.