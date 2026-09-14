Gobierno impulsa esta semana la exploración de dos pozos hidrocarburíferos en Santa Cruz

La puesta en marcha de estas plantas contribuirá a incrementar los volúmenes de extracción y garantizar el suministro energético.

eju.tv

En el departamento de Santa Cruz se dará un nuevo impulso a las tareas de exploración hidrocarburífera con el inicio de actividades operativas en dos pozos, anunció el gobernador cruceño, Juan Pablo Velasco.

El presidente Rodrigo Paz arribará este martes a la región para encabezar los actos oficiales en materia energética, en un contexto marcado por la necesidad de reactivar las reservas nacionales.

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«Tenemos programada la inspección y arranque de pozos petroleros que inauguraremos conjuntamente con el mandatario. Asimismo, se prevé una segunda jornada de trabajo para el fin de semana», anticipó Velasco.

Bolivia enfrenta un periodo de declinación en sus campos hidrocarburíferos tradicionales, como consecuencia del estancamiento acumulado en las labores de exploración durante los últimos años.

Aunque la autoridad departamental no precisó la ubicación exacta de los yacimientos, destacó que la puesta en marcha de estas plantas contribuirá a incrementar los volúmenes de extracción y garantizar el suministro energético.

Las labores exploratorias coinciden con la hoja de ruta fijada por el Ejecutivo para la retirada de la subvención a los combustibles, proceso comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con miras al 2027.