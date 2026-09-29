Guerrero admite que el incremento al pasaje que sugieren no está basado en un estudio de costos

El sector determinó dar un plazo de 48 horas al Gobierno nacional para que abrogue el Decreto Supremo 5716

eju.tv /Fuente: El Deber

El dirigente de los micreros en Santa Cruz de la Sierra, Mario Guerrero, admitió que el incremento al precio del pasaje no está basado en un estudio de costos; sino en la subida de los precios de los insumos, herramientas y repuestos que el sector ocupa, así como en los de la canasta familiar.

La principal demanda del sector, por la que suspendió el servicio el lunes y posiblemente lo hará la próxima semana, es que se abrogue el Decreto Supremo 5716 que quita la subvención al diésel. Sin embargo, el mismo Guerrero remarcó que en realidad el error del gobierno nacional fue lanzar la normativa sin consultar con los sectores. «(Queremos) que el gobierno lo abrogue el decreto (D.S. 5716) y si va a sacar otro tiene que ser consensuado con el sector, o sea, lamentablemente saca la norma, se va a Estados Unidos y nos dejó este conflicto, y en el mes Santa Cruz todavía lo hizo«, reclamó.

Contexto

El sector determinó dar un plazo de 48 horas al Gobierno nacional para que abrogue el Decreto Supremo 5716, que fija el precio del diésel en Bs 17,95 por litro y elimina la subvención a este combustible.

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En caso de no recibir una respuesta, los transportistas anunciaron un repliegue de operaciones (paro) por 48 horas a partir del lunes 5 de octubre.

La determinación fue informada por los dirigentes Bismark Daza, del transporte federado, y Mario Guerrero, del transporte urbano (micros), quienes encabezaron el ampliado junto con representantes del transporte sindicalizado, federado y cooperativizado de las distintas provincias cruceñas.

Una realidad

Ante esta situación, Sissi Áñez, conductora del programa ON- Otra Noche con, consultó sobre la base de una nueva tarifa para el transporte público. A lo que el dirigente respondió: «(en) la base económica que se ha encarecido el costo de vida, al subirle el combustible, el diésel, todo se mueve con el transporte, para llegar los repuestos llegan de afuera del país y llegan en transporte y eso efectivamente a los que venden los repuestos, le ha subido su transporte y ellos le suben al insumo, le suben al repuesto que nosotros compramos, ellos no necesitan tocarle la puerta al alcalde o al Concejo Municipal para nivelar su precio, igual pasa con la canasta familiar, no van al consejo a tocarle la puerta».