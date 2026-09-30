Jueza Alarcón niega haber visitado a Marset y anuncia pruebas sobre autoridades vinculadas al uruguayo

La jueza Livia Alarcón negó haber visitado el inmueble donde se encontraba Sebastián Marset horas antes de su captura en Santa Cruz el pasado 13 de marzo y anunció que presentará documentación y pruebas que, según afirmó, demostrarán que no es la mujer que aparece en las imágenes difundidas sobre una supuesta visita al narcotraficante uruguayo.

Alarcón hizo las declaraciones a EL DEBER por contacto telefónico desde una clínica privada, donde se encuentra internada por un cuadro de cólicos renales. La jueza aseguró que dará una conferencia de prensa este jueves para exponer su versión y presentar lo que calificó como pruebas “fidedignas”.

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La jueza Livia Alarcón negó haber visitado a Marset

“Voy a salir en conferencia de prensa con la debida prueba documental. Voy a demostrar enfáticamente que no soy la persona que dicen que estaba en la casa de este señor Sebastián Marset”, afirmó.

La reacción de la jueza se produjo después de la difusión de imágenes que, según las redes sociales, mostrarían a una mujer llegando en un vehículo a la vivienda del barrio Las Palmas donde Marset se encontraba antes de ser capturado el 13 de marzo de 2026.

Un reporte difundido en redes sociales sostiene que la mujer habría permanecido en el inmueble desde aproximadamente las 20:00 del 12 de marzo hasta las 00:25 del día siguiente. El material es atribuido a información que estaría en manos de la DEA.

Alarcón cuestionó que las imágenes permitan identificarla y negó que el vehículo observado corresponda al suyo. “Ese auto blanco no es mi auto. Mi auto es negro”, afirmó la jueza, quien sostuvo que posee un automóvil Toyota de color negro, diferente a la vagoneta blanca que aparece en las imágenes difundidas.

También cuestionó que en los registros audiovisuales pueda identificarse la placa del vehículo blanco y sostuvo que no existe una imagen que permita demostrar que ella ingresó a la vivienda de Marset.

La jueza planteó además por qué, si hubiera existido información de inteligencia que la vinculaba con una visita al inmueble de Marset, no fue aprehendida durante el operativo de captura del 13 de marzo.

“En un operativo como ese la Policía pone cuatro o cinco cinturones de seguridad. Entonces iba a ser aprehendida en esos cordones, pero no me aprehendieron porque no fui a visitar a Marset”, sostuvo.