Justicia absuelve a exjefes militares por la muerte en Betanzos en el conflicto de 2019

Los hechos se remontan al 12 de noviembre de 2019, cuando un trabajador campesino falleció a causa de disparo de arma de fuego cuando supuestamente bloqueaba la carretera Potosí-Sucre y se produjo un operativo militar-policial.

El velorio del manifestante fallecido en 2019. Foto: Archivo

Fuente: Erbol

El Tribunal Segundo de Sentencia en lo Penal de Potosí dictó una sentencia absolutoria a favor del general Gonzalo Mendieta y el almirante Flavio Arce San Martín, excomandantes del Ejército y la Armada, respectivamente, en el caso por la muerte de un manifestante durante las protestas de noviembre de 2019 en la localidad de Betanzos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La información fue proporcionada por el abogado defensor Javier Peñañoz, quien precisó que los exjefes militares fueron absueltos en el proceso por el delito de homicidio.

Los hechos se remontan al 12 de noviembre de 2019, cuando un trabajador campesino falleció a causa de disparo de arma de fuego cuando supuestamente bloqueaba la carretera Potosí-Sucre y se produjo un operativo militar-policial.

Según el jurista, el tribunal consideró que el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes para establecer la responsabilidad penal de sus defendidos.

Según el abogado, la acusación sostenía que efectivos de las Fuerzas Armadas que habían salido junto con la Policía para resguardar bienes públicos y privados utilizaron armamento letal. La defensa, en cambio, presentó pruebas que, según Peñaloza, permitieron sostener que el disparo no procedió de armamento militar.

El abogado afirmó además que durante el juicio se habría establecido una distancia corta del disparo, en contraste con la hipótesis fiscal de un tiro efectuado desde una distancia mayor.

Anunció que los absueltos emprenderán demandas internacionales por los daños y perjuicios que sufrieron, porque estuvieron privados de su libertad.

En el proceso figuraban, entre otros, miembros del entonces alto mando militar como Williams Kaliman, además del entonces comandante de la Policía, Yuri Calderón, pero que fueron procesados en rebeldía.