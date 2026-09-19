Paz sostendrá en EEUU reuniones con organismos «fundamentales» para el plan económico boliviano

A pesar de ausentarse por unos días, el Presidente hará seguimiento permanente a todo lo que suceda en el país después de la eliminación de la subvención al diésel, dijo el vocero presidencial.

eju.tv / Video: Bolivia TV

El presidente Rodrigo Paz cumplirá una agenda de reuniones bilaterales con organismos «fundamentales» del plan económico del Gobierno durante su visita a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

«Antes del 24 (de septiembre), cuando corresponde que el Presidente dé su mensaje (en la ONU) sostendrá una serie de reuniones bilaterales con organismos, con instituciones que son parte del plan económico y que son fundamentales», informó el vocero presidencial José Luis Gálvez.

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El mandatario anunció la noche del viernes la eliminación de la subvención al diésel junto a 10 medidas para mitigar el efecto de esta decisión económica. A pesar de estar ausente del país, el portavoz de la Presidencia aseguró que hará seguimiento permanente a lo que suceda en estos días.

«El Presidente no estará lejos, gracias a la tecnología tenemos un contacto permanente, el Presidente está haciendo seguimiento de todo lo que nos ha encargado hacer en línea, por lo tanto es un error concebir que lo que estamos encarando estuviera siendo desdeñado, hay un plan de trabajo que venimos ejecutando que implica conversar con todos y cada uno», indicó Gálvez.

La presencia del mandatario en la Asamblea de la ONU se llevará a cabo el jueves 24; el mandatario partió este sábado al país del norte para cumplir una agenda de reuniones que aportarán resultados para beneficio del país, según el funcionario.

«Hay una agenda muy nutrida, una serie de reuniones bilaterales que van a traer resultados vitales para este momento de reactivación plena de la economía», manifestó el vocero.