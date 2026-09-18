Presidente Paz levanta subsidio al diésel y anuncia pago de segundo bono PEPE

El presidente Rodrigo Paz anunció una serie de medidas sociales y económicas para compensar el levantamiento de la subvención al diésel

eju.tv

El presidente Rodrigo Paz levantó la subvención al diésel y anunció el pago de un segundo bono PEPE a cerca de 2,9 millones de bolivianos, además de otras medidas de apoyo a la gran mayoría de la población.

«Hemos tomado la decisión de que desde hoy el diésel costará lo mismo que nos cuesta comprarlo afuera. Como decía, no podemos comprar caro para vender barato para que unos cuantos se lo roben. Y ese precio será el mismo para todos. Este precio fluctuará de acuerdo al precio internacional», informó el mandatario en un mensaje televisado.

«Es decir, si la próxima semana el precio disminuye a nivel internacional porque se terminan las guerras en el exterior y bajan los precios, los precios bajarán», precisó al anunciar que los recursos ahorrados por la subvención se destinarán a escuelas, hospitales y carreteras.

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«Con esta decisión garantizamos el abastecimiento permanente del diésel para todos: 24 horas, 7 días a la semana. Garantizando el combustible se acaban las filas y la escasez que estaba matando el trabajo de los bolivianos. Se acabó el negocio de los delincuentes», aseguró.

Como medidas de contención social, el jefe de Estado anunció el pago de un segundo Bono PEPE para cerca de 2,9 millones de personas, lo que representará un desembolso de 874 millones de bolivianos.

«Además, se destinarán hasta 800 millones de bolivianos para créditos en condiciones preferenciales dirigidos a transportistas de carga pesada, gremiales, artesanos, comerciantes minoristas y al sector productivo, tanto para capital de operaciones como para capital de inversión, con una tasa de interés anual del 6%», anunció.

Paralelamente, el Bono Juancito Pinto se incrementará en 100 bolivianos para alcanzar los Bs 300; se otorgará mayor flexibilidad para el acceso a créditos de vivienda social y productivos, y continuará la política de devolución a los ahorristas en dólares.

Por su parte, las gobernaciones, municipios, gobiernos regionales y autonomías indígenas recibirán asistencia técnica y financiera para readecuar sus cuentas públicas. Asimismo, se eliminarán los aranceles de importación para bienes e insumos productivos como semillas, drones, material genético, herramientas, maquinaria, bienes de capital y plantas industriales.

Entre otros anuncios complementarios, Paz detalló la ampliación del perdonazo tributario por 120 días, la activación del plan nacional de enlosetados para generar más de 18 000 empleos directos y 55 000 indirectos, y la canalización de créditos directos a productores por montos que oscilan entre los 50 000 y 400.000 bolivianos.

Finalmente, el Presidente afirmó que su administración está dispuesta a entablar mesas de diálogo inmediatas con los distintos sectores sociales y económicos del país.

«Soy el presidente de los bolivianos y asumo la responsabilidad de sacar la patria adelante. Cada familia, cada padre y cada madre que me está viendo sabe que, cuando hay que tomar decisiones por la familia, por muy duras que sean, se asumen para asegurar un destino mejor para sus hijos. Bolivia va a salir adelante. La patria que produce va a salir adelante», afirmó.

Paz no hizo ninguna mención a la subvención a la gasolina, aunque en el acuerdo de crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) está el compromiso de acabar con el subsidio en 2027.