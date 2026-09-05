Recuperan parte de los 43 rollos de tela robados; una persona fue aprehendida

Cochabamba. Tras siete días de investigación, la Policía ubicó una vivienda donde recuperó 18 de los 43 rollos de tela sustraídos. Una persona fue aprehendida y otras dos fueron arrestadas.

Fuente: Red Uno

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

La Policía recuperó 18 de los 43 rollos de tela que fueron robados de una tienda ubicada en inmediaciones de las avenidas Guayacán y 6 de Agosto de la ciudad de Cochabamba. La mercadería recuperada está valuada en aproximadamente Bs 100.000.

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El robo ocurrió el pasado 26 de agosto, cuando los presuntos delincuentes violentaron las puertas del establecimiento y sustrajeron los rollos de tela. Tras conocer el hecho, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) iniciaron un operativo de seguimiento.

La investigación se extendió durante siete días hasta que este sábado los agentes lograron identificar una vivienda donde presuntamente se encontraba escondida parte de la mercadería sustraída.

Durante el operativo, la Policía aprehendió a una persona y arrestó a otras dos, entre ellas una menor de edad. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia se trasladó hasta dependencias de la Felcc para abordar la situación de la adolescente involucrada.

Además de los rollos de tela, los investigadores encontraron en el domicilio réplicas de armas de fuego y prendas de vestir que presuntamente habrían sido utilizadas por los autores durante el robo.

La Policía continúa con las investigaciones y busca dar con el paradero del conductor del vehículo utilizado para cometer el hecho.