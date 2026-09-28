Sin transporte público, pasajeros buscaron alternativas para volver a casa

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

Santa Cruz.- Ante el paro del transporte público registrado durante la jornada, cientos de ciudadanos tuvieron que buscar distintas alternativas para regresar a sus hogares, mientras esperaban por algún vehículo que pudiera trasladarlos a sus destinos.

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La falta de micros obligó a los pasajeros a recurrir a mototaxis y otros servicios de transporte, además de aceptar tarifas superiores a las habituales.

“Hace 20 minutos estoy aquí. Nada, no hay nada”, relató una de las personas que esperaba transporte. Otra pasajera contó que llevaba cerca de una hora esperando y que, ante la falta de opciones, tuvo que pagar cinco bolivianos para avanzar hasta su destino.

El impacto también se reflejó en el bolsillo de los usuarios. Una mujer señaló que pagó 15 bolivianos para trasladarse en moto, mientras otros indicaron que algunos conductores estaban cobrando cinco y seis bolivianos por trayectos que habitualmente tienen un costo menor.

La situación se registró en medio del rechazo del Consejo Municipal a la propuesta de establecer un pasaje transitorio de cuatro bolivianos para el transporte público, mientras se plantea que cualquier modificación tarifaria debe sustentarse en un estudio técnico.