¡Tremenda lesión! El guardameta de Real Oruro sufre una grave fractura en uno de los dedos de su mano

Alex Arancibia recibió una patada del delantero Alejandro Cervantes y tuvo que ser trasladado en ambulancia hasta un hospital

El guardameta de Real Oruro es atendido por un paramédico.

Fuente: Unitel

Alex Arancibia, guardameta de Real Oruro, se fracturó uno de los dedos de la mano derecha. La imagen, que dejó a todos impactados, rápidamente se viralizó al mostrar la lesión ante las cámaras antes de que el jugador fuera trasladado a un hospital.

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Esto sucedió en el encuentro entre Real Tomayapo y Real Oruro, por la quinta jornada de la Copa Paceña. El resultado quedó a favor del elenco tarijeño por 2-1.

Arancibia dio un rebote y reaccionó de manera ágil para quedarse con el balón, pero en ese instante recibió la patada del delantero Alejandro Cervantes, quien luego fue expulsado.

Los jugadores de Real Oruro reaccionaron de inmediato al ver a su compañero con expresiones de dolor y llamaron a los médicos del plantel orureño. Arancibia se retiró en ambulancia hacia un hospital cercano al estadio IV Centenario.