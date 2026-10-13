Aprehenden al fiscal coordinador de La Paz, Armando Rojas, por presunto encubrimiento al narcotráfico

Hasta el momento, ninguna autoridad del Ministerio Público ha emitido un informe oficial sobre los actuados que derivaron en la captura del fiscal coordinador

eju.tv /Video:El Deber

La noche de este martes fue aprehendido y trasladado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) el fiscal coordinador de La Paz, Armando Rojas, investigado por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de sustancias controladas en grado de encubrimiento y organización criminal.

La aprehensión se ejecuta en momentos de investigación iniciada contra el exfiscal general del Estado Roger Mariaca, el fiscal superior Martín Irusta y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, por supuestas vinculaciones con redes del narcotráfico. En esta misma causa también fue capturado e investigado el mayor de la Policía Boliviana Rubén Aparicio.

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Hasta el momento, ninguna autoridad del Ministerio Público ha emitido un informe oficial sobre los actuados que derivaron en la captura del fiscal coordinador, quien —según un reporte de la red Bolivisión— solicitó sus vacaciones un día después de la aprehensión de Mariaca, ejecutada el pasado 30 de septiembre en Santa Cruz de la Sierra.

Por su parte, la fiscal departamental interina de La Paz, Yolanda Alfaro, garantizó el lunes que el proceso no sufrirá paralizaciones. «No se puede frenar nada. La investigación en el Ministerio Público tiene que continuar, es nuestra obligación constitucional», aseveró al ser consultada sobre las causas de alto impacto que radican en la sede de Gobierno.