Bolivia y España abordan agenda de cooperación en gestión de emergencias y seguridad

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, destacó la disposición del diplomático para la cooperación

eju.tv

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, y el embajador de España, Fernando García Casas, sostuvieron un encuentro en el que revisaron temas de cooperación bilateral enfocados en la defensa civil, la atención de emergencias y la lucha contra el narcotráfico.

De la reunión participaron también Montserrat Vázquez Pérez-Gorostiaga, consejera de la Embajada de España, y el coronel José Emilio Regodón Gómez, agregado de Defensa español para Perú y Bolivia.

«Abordamos temas de defensa civil y atención de emergencias, lucha contra el narcotráfico, inteligencia, capacitación y posibilidades de apoyo técnico para fortalecer las capacidades de nuestras instituciones», explicó Justiniano a través de una publicación en sus redes sociales.

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El encuentro entre ambas autoridades se desarrolló durante un almuerzo institucional celebrado en los predios de la Embajada de España en la ciudad de La Paz.

«Agradezco al embajador y a su equipo la invitación y la buena disposición para seguir avanzando en una agenda de cooperación concreta entre Bolivia y España», destacó el titular de Defensa.