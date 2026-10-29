CNC: Ley de inversiones plantea candados a la expropiación y beneficios tributarios

Tres cámaras empresariales privadas presentaron esta semana un proyecto de ley de inversiones que apunta a otorgar beneficios impositivos y en aranceles y fija candados para evitar una expropiación sin causas demostrables.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) presentaron esta semana un proyecto de ley que contine 16 artículos.

El presidente de la CNC, Eduardo Olivo, explicó a La Razón los principales alcances de la norma, que esperan sea aprobada antes del 9 de noviembre.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Olivo recordó que la CNC trabajó hace meses el proyecto y sobre esa base se consolidó y socializó con los gremios empresariales y garantizó que no contradice la Constitución Política del Estado.

Garantías

“Consolidamos lo más importante y lo básico para tener una norma como la necesitamos y que no tenga una contraposición a lo que es la Constitución Política del Estado sobre todo por el artículo de la conciliación y el arbitraje”, dijo Olivo a La Razón.

Y explicó que la norma tiene puntos básicos: primero las garantías que tienen las empresas para invertir a Bolivia con plazos de hasta 30 años.

“Además, no pueden ser expropiadas si es que realmente no se demuestra que hay una ley nacional que demuestre que, por ejemplo, se necesita ese predio, o que va a tomar esta empresa por alguna causa”, explicó.

En ese contexto, aclaró que antes de que el Estado pueda expropiar una empresa tendrá que pagar el monto acordado y si en un plazo de 120 días no lo hace, el proceso se revierte.

La norma también plantea beneficios tributarios tanto para empresas nacionales como extranjeras que se inscriba para traer inversiones. “podrán importar todos los equipos necesarios para el proyecto o materiales con arancel cero y con beneficios de devolución del IVA hasta en 60 meses”, dijo.

Comisión

Asimismo, “ofrecerá un beneficio al Impuestos a las Utilidades de las Empresas (UIE) en los primeros años de hasta el 80%, algo que actualmente no existe, esto es nuevo”.

Remarcó, además, que la norma establece la conformación de una comisión donde participarán Comercio e Industria para cualquier tipo de disputa o reclamo. “Será como un centro donde se podrán resolver cualquier tipo de malas interpretaciones entre el Estado y el inversor”.

Olivo destacó, además, que no se fija un límite mínimo de inversiones, por lo que podrán beneficiarse no solo grandes empresas. “Por ejemplo si un mecánico quiere traerse un horno de pintura para su taller que cuesta 30.000 dólares, siempre y cuando traiga sus fondos del exterior al país y haga la compra aquí o en el exterior también puede entrar a beneficiarse con arancel cero”.

Sin límites mínimos

En ese marco, Olivo resaltó que el proyecto no es solo para empresas grandes, sino para inversionistas bolivianos y extranjeros sin límite mínimo de inversiones.

Para el presidente de la CNC, lo más importante es que la norma no contradice a la Constitución Política del Estado en el tema de arbitrajes y conciliaciones.

Para complementar la norma, Olivo anunció que la CNC también está presentando un proyecto de ley de conciliación para modernizar la que rige actualmente y que data de 2015. “Esta nueva ley moderniza mucho y le dará más garantías al inversor y no contradice la Constitución”, aclaró.

Aseguró también que la ley beneficiará a todos, pues abrirá las puertas a la inversión y el ingreso de recursos económicos que ayudarán a estabilizar la economía y permitirá que Bolivia compita en igualdad de condiciones que otros países.

“Una cosa es que un negocio funcione o no y otra que el Estado te apoye, esta ley va a garantizar que el inversionista nacional o extranjero que no va a pasar nada y que puede desarrollar su negocio tranquilo”.