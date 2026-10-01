Dictan detención preventiva por seis meses para Mariaca, Zeballos, Irusta y Aparicio

Mariaca será trasladado al penal de Cantumarca, en Potosí; Zeballos a El Abra, en Cochabamba; Irusta, al recinto penitenciario de Patacamaya, en La Paz, y Aparicio, al penal de Chonchocoro. Fueron más de 15 horas de audiencia.



eju.tv / Video: DTV

El juez quinto de Instrucción Penal, Carlos Montalván, determinó este sábado por la noche la detención preventiva por seis meses para Roger Mariaca, Alberto Zeballos, Martín Irusta y el mayor de Policía Rubén Aparicio, tras una audiencia de medidas cautelares que se prolongó por más de 15 horas.

La audiencia se instaló minutos después de las 05:00 horas de este sábado y se desarrolló de manera virtual. Al concluir el acto judicial, la autoridad jurisdiccional dispuso que los cuatro investigados permanezcan recluidos durante seis meses, mientras avanza el proceso en su contra.

De acuerdo con la determinación comunicada tras la audiencia, según el reporte televisivo de DTV, Mariaca será trasladado al penal de Cantumarca, en Potosí; Zeballos, a la cárcel de El Abra, en Cochabamba; Irusta, al recinto penitenciario de Patacamaya, en La Paz, y Aparicio, al penal de Chonchocoro.

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La Fiscalía solicitó seis meses de detención preventiva para los cuatro imputados, dentro de la investigación por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal, relacionados con una investigación sobre presuntos vínculos con una estructura ligada al narcotráfico.

La audiencia estuvo a cargo del Juzgado Quinto de Instrucción Cautelar de La Paz y se prolongó por más de 15 horas antes de conocerse la resolución.

Con esta determinación, los cuatro investigados serán trasladados desde las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), en El Alto, hacia los centros penitenciarios establecidos por la autoridad judicial.

De acuerdo con la imputación fiscal, Mariaca, Zeballos, Irusta y Aparicio son investigados por los delitos de tráfico de sustancias controladas, organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas. La Fiscalía sostiene como hipótesis que los cuatro presuntamente forman parte de una estructura que proporcionaba presunta protección institucional al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.