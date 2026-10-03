Dinero, celulares y documentos sustentaron imputación contra Mariaca, Zeballos, Irusta y Aparicio

Tras una audiencia que se prolongó por más de 15 horas, el juez quinto de Instrucción Penal, Carlos Montalván, determinó la detención preventiva en diferentes cárceles por seis meses para Mariaca, Zeballos, Irusta y Aparicio.

eju.tv / Video: BTV

El fiscal, parte de la comisión de fiscales, Edwin Sarmiento, informó este sábado por la noche que presentó ante el juez elementos de convicción como sumas de dinero, celulares de alta gama, documentos, informes de inteligencia y reportes de patrullaje cibernético para sustentar la imputación contra el exfiscal general del Estado Roger Mariaca, Alberto Zeballos, Martín Irusta y Rubén Aparicio, quienes fueron enviados a detención preventiva por seis meses.

«La Fiscalía explicó ampliamente la imputación formal. Se han fundamentado adecuadamente todos los elementos de convicción que sustentan esta imputación en contra de los cuatro imputados: Roger Mariaca Montenegro, Alberto Zeballos, Martín Irusta y Rubén Aparicio, a quienes se les atribuye la comisión del delito de organización criminal, así como también tráfico de sustancias controladas», indicó Sarmiento.

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El fiscal detalló que, entre los elementos recolectados durante la investigación, se encuentran «sumas de dinero, celulares de alta gama, así como también documentos y otros elementos» que fueron presentados durante la audiencia.

A estos elementos se sumaron, según la Fiscalía, informes de inteligencia y reportes de patrullaje cibernético realizados por la Policía Boliviana.

«Todo ello ha sido debidamente fundamentado para establecer la participación criminal individual de cada uno de ellos», sostuvo Sarmiento.

La autoridad explicó que la investigación se inició con las aprehensiones realizadas en distintos puntos del país y que, pese al corto tiempo de investigación, la Fiscalía y la Policía trabajaron en la recolección de elementos que fueron incorporados a la imputación.

Tras una audiencia que se prolongó por más de 15 horas, después de las 05:00 horas hasta las 20:50 de este sábado, el juez quinto de Instrucción Penal, Carlos Montalván, determinó la detención preventiva por seis meses para Mariaca, Zeballos, Irusta y Aparicio.

Mariaca será trasladado al penal de Cantumarca, en Potosí; Zeballos, al penal de El Abra, en Cochabamba; Irusta, a Patacamaya, y Aparicio, a Chonchocoro, ambos en La Paz.

Sarmiento explicó que, aunque la autoridad judicial ya determinó la detención preventiva, durante el cierre de la audiencia todavía se atendían solicitudes de explicación, complementación y enmienda planteadas por las partes. La investigación continuará mientras los cuatro cumplen la medida cautelar dispuesta por la autoridad judicial.