El dólar cae a Bs 11,73 y se mantendrá la cotización hasta el lunes

La divisa estadounidense se mantuvo en Bs 11,85 por dos días consecutivos y en una tendencia a la baja

eju.tv

El tipo de cambio oficial descendió 12 centavos este viernes y se situó en Bs 11,73 por dólar, para el fin de semana y el próximo lunes, tras haber permanecido estable durante dos jornadas consecutivas en Bs 11,85.

El Banco Central de Bolivia (BCB) publicó la cotización de la divisa estadounidense, cuyo valor se determina en función de la oferta y la demanda en el mercado interno.

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Desde el 29 de junio, el país rige su política cambiaria bajo un esquema de libre flotación, mecanismo mediante el cual el precio de la divisa se fija a partir de la interacción continua entre los actores del mercado nacional.