El dólar retoma su tendencia al alza y se cotizará en Bs 12,12 este jueves

El tipo de cambio «flexible» varía a diario en función de la oferta y la demanda en el mercado cambiario

eju.tv

El tipo de cambio oficial retomó su tendencia al alza y se cotizará en Bs 12,12 durante la jornada de este jueves, tras mantenerse en Bs 12,02 por dos días consecutivos.

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó la noche de este miércoles sobre la cotización de la divisa estadounidense, la cual subió 10 centavos con respecto al valor vigente entre el martes y el miércoles.

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Desde el 29 de junio, Bolivia aplica un esquema de libre flotación cambiaria, mecanismo mediante el cual la cotización de las divisas se establece a partir de la interacción continua entre los diversos actores del mercado.