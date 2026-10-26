El dólar supera la barrera de los Bs 12 y se cotiza en Bs 12,02 para este martes

La nueva política cambiaria se rige en función de la oferta y la demanda

eju.tv

El tipo de cambio oficial superó al inicio de esta semana la barrera de los Bs 12 y se cotizará en Bs 12,02 durante la jornada de este martes, consolidando la tendencia al alza registrada desde la semana pasada.

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó la noche de este lunes sobre la nueva cotización, la cual representa un incremento de 14 centavos en comparación con los Bs 11,88 que rigieron durante la jornada previa.

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Este nuevo ajuste refleja la continuidad del incremento paulatino en el mercado monetario nacional, donde el valor de la divisa estadounidense se determina mediante la oferta y la demanda en el sistema financiero.

Desde el 29 de junio, Bolivia aplica un esquema de libre flotación cambiaria, mecanismo mediante el cual la cotización de las divisas se establece a partir de la interacción continua entre los diversos actores del mercado.