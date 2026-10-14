El dólar vuelve a bajar y se cotiza en Bs 11,68 para este jueves

Desde el 29 de junio, Bolivia aplica un esquema de libre flotación cambiaria

eju.tv

El tipo de cambio oficial mantiene su tendencia descendente y para este jueves se cotiza en Bs 11,68 por dólar, lo que representa una reducción de dos centavos respecto del valor registrado este miércoles.

Durante las dos jornadas anteriores, la divisa estadounidense se había mantenido estable en Bs 11,70, mientras que el fin de semana y el lunes estaba en Bs 11,73.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El Banco Central de Bolivia (BCB) publicó la cotización de la divisa estadounidense, cuyo valor se determina en función de la oferta y la demanda en el mercado interno.

Desde el 29 de junio, Bolivia aplica un esquema de libre flotación cambiaria, mecanismo mediante el cual el precio de la divisa se fija a partir de la interacción continua entre los actores del mercado nacional.