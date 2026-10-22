El fiscal vetado por EEUU Gerardo Balderas dice que renovó su visa en agosto: «No me dijeron nada»

La administración de Donald Trump publicó una lista de 15 ex y actuales funcionarios vinculados con el narcotráfico y la corrupción

eju.tv /Video:DTV

El fiscal de materia Gerardo Balderas expresó su sorpresa por figurar en la lista de vetados por Estados Unidos, ya que en agosto pasado renovó su visa «y no me dijeron nada», aunque reconoció que cada Estado «tiene sus restricciones».

«Obtuve mi visa en 2016 y en agosto la renové; no me dijeron nada y no creo que se abra una investigación», afirmó el fiscal, quien se encuentra entre las 15 autoridades y exautoridades bolivianas impedidas de ingresar a territorio estadounidense.

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La administración estadounidense publicó la segunda lista de autoridades y exautoridades nacionales a quienes, junto con sus familias, se les revocó el visado o se las declaró inadmisibles por presuntas vinculaciones con el narcotráfico y la corrupción.

«Cada país tiene sus restricciones y sus inconvenientes. Ven a quiénes admitir y a quiénes no», declaró escuetamente el fiscal en entrevista con la red DTV.