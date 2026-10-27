El Gobierno aprueba decreto para el crédito de $us 95 millones de la CAF para la ruta Santa Bárbara – Caranavi

Fuente: Unitel

El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5754 para autorizar el crédito de $us 95 millones que el país acordó con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para una carretera clave que conduce a Caranavi y el norte de La Paz.

La norma debe ser avalada por la Asamblea Legislativa Plurinacional “en cumplimiento del numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado”.

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Se trata de un financiamiento que está destinado a la ejecución del “Proyecto Construcción Obras Complementarias Santa Bárbara – Caranavi, Tramo I”, destinado a mejorar las condiciones de transitabilidad, seguridad y continuidad de la Ruta 3 de la Red Vial Fundamental.

La norma establece que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), entidad encargada de la planificación y gestión de la Red Vial Fundamental, se hará cargo de la administración del dinero.

“La ABC, en su condición de Organismo Ejecutor, queda sujeta a lo establecido en el Decreto Supremo N° 3364, de 18 de octubre de 2017, para la administración de los recursos transferidos”, se lee en la norma.

OBRA

El financiamiento pondrá en valor 38 kilómetros de una vía estratégica del corredor Oeste – Norte, con obras de ingeniería diseñadas para los Yungas, y acercará a 69.700 habitantes de Coroico y Caranavi a los servicios y los mercados.

La carretera Santa Bárbara – Caranavi, de 60 kilómetros, es uno de los activos estratégicos del sistema vial boliviano: forma parte de la Ruta 3 de la Red Vial Fundamental y constituye un eslabón del corredor Oeste – Norte, que vincula a Bolivia con Brasil, Chile y Perú y conecta el departamento de La Paz —donde se genera el 25% del PBI nacional— con el Beni.

Por ella circulan unos 2.300 vehículos por día, de los cuales el 30% son de carga, y se proyecta que hacia 2046 esa cifra se acerque a los 4.000, un crecimiento que anticipa el dinamismo productivo de la región.

El Proyecto contempla la rehabilitación y construcción de 38,2 kilómetros entre las localidades de Santa Bárbara y Chojña, con pavimento rígido y articulado, 5 viaductos, 8 medios puentes, 96 alcantarillas nuevas, drenaje longitudinal y transversal, señalización horizontal y vertical, y un paquete de obras de estabilización que incluye reconformación de taludes, anclajes, mallas de retención, hormigón lanzado y 27 muros de gaviones.

“Con este financiamiento acompañamos al país en la construcción de una infraestructura más segura y resiliente, capaz de resistir las condiciones geológicas de los Yungas y de sostener el potencial productivo y turístico de una región con enorme futuro. Invertir en corredores como este es invertir en integración: cada kilómetro rehabilitado acerca a Bolivia a sus vecinos y a sus mercados”, dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, en julio, tras la aprobación del crédito.

El trazado atraviesa comunidades como Padilla, Quenallata, Challa, Agua Milagro, Chirqueño, Puerto León, Alto y Bajo Choro, y Chojña, para las cuales esta vía es la principal puerta de salida hacia los mercados regionales y hacia la ciudad de La Paz, ubicada a 95 kilómetros del inicio del tramo.