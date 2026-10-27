Se incrementa la venta de flores en Santa Cruz por la festividad de Todos Santos

La cercanía de la festividad de Todos Santos impulsa la actividad comercial en los puestos de flores, donde las familias buscan arreglos para llevar a los cementerios y rendir homenaje a sus seres queridos.

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“Tenemos estos ramos con los lirios perfumados que te salen a 40 bolivianos, después tengo así más larguitas que te salen a 30 bolivianos”, explicó uno de los comerciantes durante un recorrido por el sector.

El vendedor aseguró que los precios son accesibles y señaló que las flores llegan desde Cochabamba.

Con la proximidad de Todos Santos, los comerciantes esperan que el movimiento continúe en los próximos días, mientras las familias se preparan para cumplir con esta tradición de recuerdo y homenaje a quienes ya partieron.