El tipo de cambio oficial se mantiene en Bs 12,02 por segundo día consecutivo

La nueva política cambiaria se rige a diario en función de la oferta y la demanda del mercado

eju.tv

El tipo de cambio oficial se mantendrá en Bs 12,02 por segundo día consecutivo durante la jornada de este miércoles, tras la tendencia al alza registrada desde la semana pasada.

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó la noche de este martes sobre la cotización de la divisa estadounidense, la cual no registra variaciones en comparación con el valor fijado para el martes.

Esta estabilidad en la cotización se produce tras el incremento paulatino en el mercado monetario nacional, donde el valor de la divisa estadounidense se determina mediante la oferta y la demanda en el sistema financiero.

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Desde el 29 de junio, Bolivia aplica un esquema de libre flotación cambiaria, mecanismo mediante el cual la cotización de las divisas se establece a partir de la interacción continua entre los diversos actores del mercado.