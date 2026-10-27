Línea Verde del teleférico entrará en mantenimiento mayor programado del 1 al 6 de noviembre

Durante este mantenimiento mayor también se ejecutarán trabajos preventivos en los equipos que componen el sistema electromecánico de la línea Verde.

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Fuente: Mi Teleférico

Con el objetivo de preservar las condiciones técnicas y de seguridad del sistema de transporte por cable, Mi Teleférico ejecutará el mantenimiento mayor de la línea Verde, trabajo que se desarrollará del domingo 1 al viernes 6 de noviembre de 2026, por lo que durante este período se suspenderá temporalmente la atención comercial en este ramal.

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El gerente ejecutivo de Mi Teleférico, Christian Eduardo, explicó que los trabajos forman parte de las intervenciones técnicas programadas para mantener la infraestructura en condiciones adecuadas de funcionamiento y ofrecer un servicio seguro a las millas de pasajeros que utilizan diariamente esta línea.

“Estamos realizando una intervención técnica necesaria para renovar uno de los empalmes de los cables tractor transportador del tramo 1 y fortalecer la seguridad operacional, la cual responde a una planificación técnica responsable para preservar la infraestructura de la Línea Verde y fortalecer las condiciones de seguridad de nuestro sistema de transporte”, manifestó la autoridad.

En este sentido, el trabajo más importante que se realizará en el mantenimiento mayor de la línea Verde es la inspección y diagnóstico especializado con alcance de acortamiento del cable portador tractor de la Sección 1 que abarca desde la Estación Irpavi hasta la Estación Obrajes 17.

Durante este mantenimiento mayor también se ejecutarán trabajos preventivos en los equipos que componen el sistema electromecánico de la línea Verde.

Asimismo, el Gerente Ejecutivo señaló que estos trabajos buscan “brindar un servicio confiable a la población y se enmarcan en la línea de trabajo del Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Rodrigo Paz y el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora”.

Las intervenciones de mantenimiento se desarrollarán en todas las estaciones de la línea Verde: Irpavi, Obrajes 17, Alto Obrajes y Libertador, de acuerdo con la programación técnica establecida, con el propósito de preservar la infraestructura y fortalecer las condiciones de seguridad, confiabilidad y disponibilidad del servicio.

Estas tareas son necesarias para preservar los componentes del sistema y contribuir a su adecuado desempeño operativo.

La línea Verde conecta la Curva de Olguín, en Obrajes, con la zona de Irpavi y registra un promedio de 17.500 usuarios por día. Mi Teleférico recomienda a los pasajeros tomar las provisiones necesarias y considerar alternativas de desplazamiento durante el período de suspensión temporal del servicio.

Mediante estos trabajos programados, la empresa reafirma su compromiso con el mantenimiento de su infraestructura, la seguridad de los usuarios y la prestación responsable del servicio de transporte por cable del servicio de transporte por cable.