Padres de familia destinan el Juancito Pinto a útiles escolares y alimentos

Padres de familia y tutores acudieron, la jornada de ayer, a las diferentes sucursales del Banco Unión en Santa Cruz para cobrar el Bono Juancito Pinto, un incentivo económico de Bs 300 destinado a estudiantes de primaria, secundaria y educación especial de unidades educativas fiscales y de convenio.

Entre los principales destinos que las familias darán a este beneficio están la compra de útiles escolares, alimentos y vestimenta, gastos que representan un apoyo para la economía de los hogares y la educación de los estudiantes.

Pedro Esteban Yabeta, uno de los papás que cobró ayer en el banco, señaló que tiene previsto destinar el dinero a la compra de materiales escolares. Asimismo, destacó el incremento del monto de Bs 200 a Bs 300.

“Hay que guardarlo para los útiles escolares, para amortiguar en algo los gastos”, manifestó.

Por su parte, Edgar Tórrez consideró que este bono debería entregarse al inicio de la gestión escolar, cuando las familias necesitan costear los gastos de inscripción y la compra de materiales. Señaló que comprará anticipadamente los útiles, ante la posibilidad de que sus precios aumenten el próximo año.

En tanto, Roger Valdés destacó que la ayuda económica también puede destinarse a la alimentación de los escolares, una necesidad importante para las familias.

Lino Quispe Navarro, quien llegó acompañado de su hijo, valoró el incremento del incentivo y afirmó que los recursos serán utilizados para cubrir distintas necesidades del estudiante, entre ellas alimentación, útiles y vestimenta.

“El aumento a Bs 300 es mejor que los Bs 200 que nos entregaba el anterior gobierno”, expresó.

A su vez, Carla Patricia Centeno consideró que el bono representa una ayuda para los estudiantes independientemente de la fecha de entrega, aunque manifestó su preferencia por que el pago se realice antes del inicio de clases, principalmente por los gastos relacionados con las inscripciones.

Algunos también señalaron que lo gastarán en los uniformes para el próximo año.

Por su lado, el director departamental de Educación, Nelson Alcócer, informó que más de 600.000 estudiantes en el departamento cruceño recibirán el incentivo.

La autoridad departamental, que participó de un masivo acto en la unidad educativa Gastón Guillaux, explicó que existen tres alternativas para acceder al beneficio, con el objetivo de facilitar el cobro y reducir las filas en las entidades financieras.

La primera es la modalidad presencial en el Banco Unión, mediante la cual el padre, madre o tutor habilitado puede retirar el monto previa presentación de la cédula de identidad vigente; luego está el depósito a través de una cuenta bancaria declarada por los padres de familia; y por último el cobro digital mediante la aplicación Yasta.

“Con la aplicación la tecnología llega a los hogares y donde cientos de bolivianos pueden cobrar desde la casa”, acotó.

Mensaje presidencial

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz Pereira inauguró el pago del incentivo escolar y destacó que, durante las primeras horas de la jornada, más de 170.000 padres, madres y familiares ya habían cobrado el beneficio.

“Ya cobraron 176 mil papás, de los cuales 100 mil lo hicieron de forma digitalizada. Eso es un gran cambio. Felicidades por ese esfuerzo”, resaltó.

Durante el acto, Paz destacó el incremento del incentivo y afirmó que su gobierno busca fortalecer los bonos sociales. Calificó al Bono Juancito Pinto como “turbocargado”, debido al aumento del 50% respecto al monto de la gestión anterior.

“Es un 50% de impulso para que, con los recursos de Bolivia, todos los bolivianos, nuestros chicos y chicas tengan ese beneficio”, complementó el mandatario.