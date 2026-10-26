Fiscal de La Paz afirma que la “limpieza de personal ya ha empezado” y apunta a presuntos “recaudadores”

“Existe un rumor de que muchos de los puestos en la Fiscalía los utilizaban a fines de recaudación”, afirmó.

eju.tv /Fuente:Erbol

Luego de la caída del esquema de Roger Mariaca en el Ministerio Público, la Fiscalía de La Paz informó que la “limpieza de personal ya ha comenzado” y reveló versiones de que habrían existido cargos que eran utilizados como “recaudadores”.

“No vamos a parar ahí. La limpieza no es única, puede venir en olas sobre todo estamos cambiando los liderazgos. Las personas que antes estaban en puestos claves tenían lamentablemente una posición un poco no tan técnica”, comentó el fiscal departamental Gabriel Quiroga.

Señaló que se están buscando anomalías y que, según lo que se habla en pasillos, habrían “recaudadores” en el anterior esquema del Ministerio Público.

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“Existe un rumor de que muchos de los puestos en la Fiscalía los utilizaban a fines de recaudación. Sin embargo, eso tiene que ser investigado. Nos están llegando un montón de denuncias”, afirmó.

Luego de estallar el caso Roger Mariaca, ya fueron detenidos el exfiscal departamental y su coordinador, Luis Carlos Torrez y Armando Rojas, respectivamente, acusados de formar parte de la red del exfiscal general en la protección del narcotráfico.