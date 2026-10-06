“Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta”, dice Messi tras emotiva despedida

“No me queda más que agradecer (…) no venir más va a ser un dolor muy grande”, dijo el campeón del mundo en Catar 2022

eju.tv /Fuente:Unitel

“Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta”, dijo Lionel Messi este martes en Buenos Aires, al poner fin a más de dos décadas de carrera con la selección de Argentina, que venció 3-0 a Benín con dos asistencias y un gol del astro.

“No me queda más que agradecer (…) no venir más va a ser un dolor muy grande”, dijo el campeón del mundo en Catar 2022, de 39 años, en un estadio Monumental, colmado con más de 80.000 personas.

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