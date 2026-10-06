“Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta”, dice Messi tras emotiva despedida

“No me queda más que agradecer (…) no venir más va a ser un dolor muy grande”, dijo el campeón del mundo en Catar 2022
“Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta”, dijo Lionel Messi este martes en Buenos Aires, al poner fin a más de dos décadas de carrera con la selección de Argentina, que venció 3-0 a Benín con dos asistencias y un gol del astro.
“No me queda más que agradecer (…) no venir más va a ser un dolor muy grande”, dijo el campeón del mundo en Catar 2022, de 39 años, en un estadio Monumental, colmado con más de 80.000 personas.
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