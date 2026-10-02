Guido Añez sobre el narcotráfico: “es un delito de lesa humanidad”

Tras la aprehensión del fiscal general Roger Mariaca y otras 13 personas por supuestos nexos con la red de Sebastián Marset, el abogado y expresidente de la Cámara de Diputados, Guido Añez, aseveró que «el narcotráfico es un delito de lesa humanidad y es un delito de carácter internacional».

El jurista remarcó el alcance de estas redes transnacionales y puntualizó que «se produce la droga en el Chapare, se exporta a Brasil, se exporta a Paraguay, se ha exportado a Venezuela a través del Cartel de los Soles».

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El análisis expuesto por el exlegislador apuntó a la descomposición institucional dentro de las entidades encargadas de administrar la ley.

Al respecto, Añez afirmó que «para nadie es desconocida la podredumbre en la justicia boliviana» y añadió que «el Ministerio Público que tiene la capacidad de interferir en la vida privada de todos, ha hecho que sea el principal nido de corrupción en el Estado Boliviano».

La infiltración de mafias y la reacción internacional

En este contexto, mencionó que, ante el avance de grupos irregulares durante el paro de los 53 días, la comunidad internacional otorgó su respaldo a los compromisos asumidos en el Escudo de las Américas por el presidente Rodrigo Paz.

Sobre esta red estructural, el jurista enfatizó que «no es el país el que está involucrado, son personas que han tomado el Estado, parte de mafias organizadas, disfrazan la política y la justicia, partiendo que consumen un narco estado», advirtiendo además que «no puede haber impunidad cuando hay delitos internacionales».

Además, Añez señaló que las primeras acciones internacionales ya comenzaron a hacerse efectivas mediante la cancelación de documentos de viaje a los implicados por parte de autoridades estadounidenses.

Sobre este mecanismo de sanción, Añez manifestó que «la primera señal, administrativa, EEUU les revoca la visa» y acotó que «cuando uno está en un cargo de poder, tener o no tener visa marca una diferencia fundamental».

Investigación profunda, extradición y razón de Estado

En este escenario, el exparlamentario sostuvo que «la segunda fase es la fase penal, inicio de un proceso y pedido de extradición si encuentran que los delitos cometidos por Mariaca u otras personas hubieran afectado a EEUU o a la población americana», concluyendo que primó la necesidad de sanear el país porque «la razón de Estado es cambiar, mejorar la justicia, recuperar la ética en el ejercicio de la vida pública».