La Asamblea Legislativa define el futuro del fiscal general Roger Mariaca, sindicado de proteger al narcotráfico

Los legisladores conocerán los informes oficiales y los antecedentes institucionales, jurídicos y constitucionales vinculados con el caso

Por: eju.tv / Video: Senado

La Asamblea Legislativa Plurinacional sesiona este viernes 2 de octubre, desde las 09:30, para analizar la aprehensión del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y definir su situación y futuro.

La determinación fue comunicada por el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, quien dirige el Legislativo ante el viaje del vicepresidente Edmand Lara.

El senador explicó que el pleno deberá conocer la información oficial del operativo y los antecedentes del caso.

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Ávila explicó que la sesión tendrá como punto central verificar los aspectos institucionales y jurídicos relacionados con la aprehensión y, a partir de esa información, definir las acciones que correspondan desde el Legislativo.

«Lo que buscamos hacer en esta sesión es verificar todos los aspectos institucionales y jurídicos vinculados a este hecho y tomar las consideraciones que el Pleno considere necesarias para definir acciones legislativas y el proceso de fiscalización correspondiente”, afirmó.

Para el presidente del Senado, el caso sitúa a la Asamblea ante una que oportunidad que puede marcar parte del cambio de la justicia.

«La Asamblea asume la responsabilidad histórica que le toca en este momento», sostuvo, aunque remarcó que cualquier actuación deberá sujetarse estrictamente al ordenamiento jurídico.

«No queremos apartarnos un milímetro de la ley y queremos que la institucionalidad democrática sea respetada y sea fortalecida incluso en los casos como los que estamos viviendo hoy», afirmó.

Los legisladores conocerán los informes oficiales y los antecedentes institucionales, jurídicos y constitucionales vinculados con el caso, antes de considerar eventuales mecanismos de seguimiento, investigación o fiscalización que están reconocidos como atribuciones de la Asamblea.

Ávila destacó que la sesión se desarrollará «en el estricto marco de la normativa y de la ley vigente en el país».