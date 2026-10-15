La Fiscalía aclara que los dichos de Urioste sobre los medios se vinculan a «hechos específicos»

Los gremios de la prensa cuestionaron las declaraciones de Urioste sobre la prensa

eju.tv

El fiscal general interino, Armando Urioste, no pretendió generalizar ni cuestionar la labor del gremio periodístico cuando advirtió sobre presuntos pagos de grupos delictivos a plataformas informativas.

Según el Ministerio Público, mediante un comunicado oficial, sus declaraciones estuvieron dirigidas a «hechos específicos que son objeto de investigación y que deberán ser esclarecidos conforme al procedimiento legal».

«El Ministerio Público expresa su profundo respeto al trabajo que desarrollan los periodistas y los medios de comunicación en Bolivia, así como a las organizaciones gremiales del sector, cuyo papel es fundamental para garantizar el derecho a la información y fortalecer la democracia», señala el pronunciamiento institucional.

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La aclaración surge tras el rechazo de las asociaciones de prensa ante las palabras emitidas por Urioste durante una conferencia en Beni: «Luchemos contra las mafias; no permitan que las mafias estén pagando a los medios de prensa para desacreditar un trabajo que recién empieza».

Al respecto, la nota oficial puntualiza: «En relación con las recientes declaraciones del fiscal general del Estado a.i., se aclara que en ningún momento se pretendió generalizar ni poner bajo sospecha al conjunto de los medios de comunicación, ni a quienes ejercen el periodismo de manera honesta, responsable e independiente».

El comunicado enfatiza que las alusiones del fiscal interino responden a indicios puntuales bajo reserva investigativa, los cuales se procesan «con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia».