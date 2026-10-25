Lula habló de Bolivia y le dedicó unas palabras a EEUU en su discurso de victoria

El mandatario reelecto aseguró que regulará las redes sociales en su país y adelantó que su Gobierno desarrollará la Inteligencia Artificial brasileña.

eju.tv / Video: DTV

En su discurso de proclamación de victoria en la segunda vuelta, el presidente reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habló de Bolivia y le dedicó unas palabras a Estados Unidos.

«A mi cantante favorito, Chico Buarque de Hollanda, le gustaba nuestro Gobierno porque no hablaba duro con Bolivia y con amabilidad con Estados Unidos, hablamos igual con todos», manifestó el mandatario brasileño.

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«Esta es una demostración de que este país no es el patio trasero de nadie», agregó Lula, rodeado de sus seguidores, luego de confirmarse su victoria en los comicios de segunda vuelta en el país vecino.

Lula destacó el apoyo que recibió de la gente de la tercera edad y a la generosidad de la juventud, por salir a las calles «para defender a la democracia».

En su intervención anunció que establecerá una línea de regulación de las redes sociales y adelantó que su administración desarrollará la Inteligencia Artificial brasileña.

«Fue una elección en la que tuvimos que vencer a la intromisión que venía de fuera hacia adentro a través de plataformas digitales. Nosotros vamos a tener que regularlas», sostuvo el mandatario.

«En lugar de estar dependiendo de inteligencia artificial china o estadounidense, yo quiero crear una brasileña. Nosotros tenemos que aprovechar el potencial energético», agregó.

Ya durante los primeros minutos de la madrugada del lunes en el país vecino (23:00 HB), Lula recorrió la avenida Paulista, en Sao Paulo, a bordo de un vehículo. Con un megáfono, se dirigió a sus seguidores, que salieron a festejar la victoria del PT en las urnas.