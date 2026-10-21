‘Mamén’ Saavedra garantiza recursos del IDH para la Policía de Santa Cruz hasta 2027

El Alcalde de Santa Cruz de la Sierra comprometió fondos hasta el primer semestre del próximo año y pidió combatir tanto al crimen organizado como a los delitos cotidianos.

Fuente: https://correodelsur.com

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel ‘Mamén’ Saavedra, anunció que garantizará los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) destinados a la Policía Boliviana hasta finales de 2026 y comprometió asegurar los fondos correspondientes al primer semestre de 2027 para fortalecer la seguridad ciudadana.

Tras una reunión con el comandante departamental de la Policía, la autoridad sostuvo que los efectivos necesitan equipamiento y condiciones adecuadas para cumplir sus funciones. “De nada sirve un policía sin equipo, sin condiciones de dar seguridad”, afirmó.

Saavedra remarcó que la lucha contra la inseguridad debe abarcar tanto a las organizaciones criminales como a los delincuentes que cometen robos en las calles, afecta a transportistas o arrebatan pertenencias a los ciudadanos.

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“Esas mafias que están operando y que han ingresado nos afecta, hay que combatirlas, pero también creo que hay que combatir esa delincuencia menor”, ​​señaló.

Asimismo, destacó las intervenciones policiales en zonas consideradas inseguras, como Los Cachis, en el antiguo mercado Los Pozos, donde se reciben y revenden objetos robados. Expresó su expectativa de que el sector pueda convertirse en un área segura de manera sostenible durante las próximas semanas.

El Alcalde sostuvo que mejorar la seguridad es una responsabilidad compartida y afirmó que su gestión busca recuperar la atención que, a su juicio, este tema no recibió durante años.