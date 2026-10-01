Mariaca enfrentará este domingo una segunda audiencia cautelar por otro proceso

El segundo caso tiene que ver con el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas y tiene como antecedente el hallazgo de Bs 3,5 millones y $us 10.000 dólares que se intentó sacar de la casa de Mariaca en una ambulancia.

eju.tv / Video: DTV

El exfiscal general del Estado Roger Mariaca enfrentará este domingo una segunda audiencia de medidas cautelares, dentro de otro proceso abierto en su contra, que tiene que ver con el dinero hallado en una ambulancia. La audiencia fue fijada para las 07:00 horas por el Juzgado Segundo de Instrucción Penal Cautelar de la zona Sur, en la ciudad de La Paz, informó el fiscal Edwin Sarmiento, integrante de la comisión que investiga el caso.

«Sí, en realidad son dos procesos que se han abierto. El Juez Segundo de Instrucción Penal de la zona Sur, que está de turno, esa autoridad ya ha señalado audiencia para el día de mañana a las 7 de la mañana», mencionó el fiscal este sábado por la noche, sobre el segundo proceso penal contra Mariaca, aunque evitó brindar detalles sobre el segundo caso por «la estrategia de la investigación».

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Ante las consultas sobre los hechos investigados en este segundo proceso, Sarmiento pidió esperar el desarrollo de la audiencia y señaló que la Fiscalía no adelantará criterios sobre el caso.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, este segundo proceso está relacionado con el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas y tiene como antecedente el hallazgo de 3,5 millones de bolivianos y 10.000 dólares que se intentó sacar en una ambulancia de la casa de Mariaca, en el que también están presuntamente involucrados otras cuatro personas.

La segunda audiencia se producirá luego que Mariaca fue enviado con detención preventiva por seis meses al penal de Cantumarca, en Potosí, dentro del primer proceso, en el que la Fiscalía investiga los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas.

En esa misma audiencia, que se prolongó desde poco después de las 05:00 hasta las 20:50 del sábado, el juez quinto de Instrucción Penal, Carlos Montalván, determinó también la detención preventiva de Alberto Zeballos, al penal de El Abra, en Cochabamba; Martín Irusta a Patacamaya, y Rubén Aparicio a Chonchocoro, ambos en La Paz.

El fiscal Edwin Sarmiento explicó que la primera imputación fue sustentada con elementos como sumas de dinero, celulares de alta gama, documentos, informes de inteligencia y reportes de patrullaje cibernético.

Se prevé que en las próximas horas los cuatro imputados sean trasladados desde las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), en El Alto, hacia los centros penitenciarios establecidos por la autoridad judicial para cumplir la detención preventiva.