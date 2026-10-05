Ministro de Economía: El decreto mantiene la subvención a la gasolina hasta enero; hay que demostrar «lo dañino» que es

En el acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno se comprometió a erradicar las subvenciones a los carburantes para el año 2027

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La subvención a la gasolina está garantizada hasta enero en virtud del Decreto Supremo 5652 y es necesario iniciará un proceso con diversos sectores de la sociedad para mostrar «lo dañino» que resulta este esquema, informó el ministro de Economía, Christian Morales.

«Existe un decreto que fija el precio de la gasolina hasta mediados de enero, pero es indudable que debemos dialogar con los diferentes actores para demostrarles lo dañino que ha sido la subvención», explicó la autoridad.

Se trata del Decreto Supremo 5652, que establece el mantenimiento de los precios fijados por un periodo de 12 meses, plazo que se cumplirá el próximo 13 de enero. Hasta la fecha, el Gobierno eliminó la subvención al diésel, por lo que únicamente la gasolina y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) conservan este beneficio estatal.

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Cuando el diésel contaba con subsidio, los usuarios debían esperar durante días en los surtidores para adquirirlo; sin embargo, tras la retirada de la subvención, se eliminaron las filas kilométricas y la comercialización comenzó a regularizarse.

«Casi el 40 % del diésel se desviaba al contrabando mediante actores ilícitos que se beneficiaban de este subsidio, por lo que es un consenso que debemos construir con los diferentes sectores: tenemos que dejar de comprar caro para vender barato», aseveró Morales.

En el acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno se comprometió a erradicar las subvenciones a los carburantes para el año 2027. Actualmente, el diésel se cotiza a precio internacional de mercado, al igual que la gasolina de aviación Grado 100 (AV-Gas).

«Esos recursos que se destina a la subvención se pueden utilizar de mejor manera en proyectos de salud, educación u otras áreas prioritarias, por lo que entramos en una fase que debemos construir», concluyó en entrevista con el programa No Mentirás.