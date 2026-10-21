Musk amenaza a sus oponentes con una frase bíblica ante posibles investigaciones por Starlink

Fuente: https://actualidad-rt.com

El fundador de SpaceX, Elon Musk, lanzó una dura advertencia el 21 de octubre a quienes intentan enfrentarse a él, después de que un grupo de senadores estadounidenses pidiera al Pentágono investigar las interrupciones de los servicios satelitales Starlink y Starshield utilizados por las fuerzas ucranianas.

«Quien a hierro mata, a hierro muere«, escribió Musk en su cuenta de X, usando una cita del Evangelio según Mateo. La frase bíblica dice: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán» (Mateo 26:52).

«Quienes buscan pelea conmigo deben entender que descubriré quién mueve realmente los hilos e iré por ellos, no solo por sus marionetas«, añadió el magnate.

Sus declaraciones se producen después de que Politico informara el 20 de octubre que varios legisladores demócratas estadounidenses están considerando posibles investigaciones contra Musk y sus empresas si recuperan el control del Congreso en las elecciones de noviembre. Entre los asuntos que buscan examinar figura el posible papel del empresario en las restricciones del acceso a Internet (a través de Starlink) de las fuerzas ucranianas.

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Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró el 21 de octubre que el presidente Donald Trump no participa en las decisiones operativas de Starlink y Starshield. «El presidente no tiene nada que ver con las decisiones que toman Starlink y Starshield y el señor Musk. Esa es una empresa privada. El presidente no dirige esa empresa y no puede ordenarle que haga nada», afirmó durante una rueda de prensa en Bombay, la India.

Rubio también descartó que Washington tuviera conocimiento previo de las restricciones. «Les estoy diciendo que no hubo conocimiento previo, pero más allá de eso, incluso si lo hubiera habido, nosotros no controlamos cómo una empresa privada decide que se puede utilizar su producto«, sostuvo. Asimismo, recordó los «miles de millones de dólares» destinados por EE.UU. a Ucrania y afirmó que, sin esa ayuda, «Ucrania como Estado soberano no existiría«.

Restricciones de Starlink en Ucrania

El 20 de octubre, The Wall Street Journal informó que Elon Musk ordenó reducir la velocidad de una versión militar de Starlink utilizada por las fuerzas ucranianas, lo que afectó al funcionamiento de drones de ataque e interceptores y provocó alarma en Kiev. La restricción comenzó el 14 de octubre. Según el diario, algunas fuentes sostienen que Musk actuó unilateralmente, mientras que otra afirmó que el empresario habló con altos cargos de la Administración estadounidense, incluido Donald Trump, antes de imponer la medida.

Por su parte, Musk afirmó en X que cualquier límite de velocidad o uso «lo decide el Ejército de Estados Unidos y, en última instancia, el presidente de Estados Unidos«. Trump declaró el 19 de octubre que desconocía quién era responsable de la medida. Entretanto, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que Washington no había retirado la cobertura ni emitido directivas sobre Starlink en Ucrania y sostuvo que corresponde a la empresa hacer cumplir las condiciones de uso del servicio.

Tensiones en torno a Starlink

Tras el inicio de las restricciones a Starlink y Starshield el pasado 14 de octubre, el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, acusó en varias ocasiones a Washington de una «operación planificada» destinada a socavar las defensas de su país y la tachó de medida «absolutamente descabellada».

Por su parte, Donald Trump negó el 16 de octubre las acusaciones de que Washington hubiera limitado el acceso a Starlink. Asimismo, el 18 de octubre, Rubio afirmó que las tropas de Kiev no tenían en ese momento acceso a Starshield y detalló que el régimen ucraniano había solicitado el sistema para «poder llevar a cabo ataques en profundidad dentro de Rusia».

Previamente, el 16 de octubre, The Telegraph reportó que Musk habría propuesto a Trump imponer restricciones de velocidad a los terminales de Starshield.