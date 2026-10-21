¿Qué pasó con el servicio de Entel?: La estatal emite un pronunciamiento

La ATT activó acciones de fiscalización para determinar las causas, supervisar el restablecimiento de los servicios afectados y garantizar su continuidad.

Fuente: https://correodelsur.com

Miles de usuarios de Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) reportaron fallas en el servicio de la estatal con múltiples reclamos en redes sociales. Algunos tenían acceso a Internet, mientras que la telefonía móvil cayó en su totalidad.

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) activó acciones de fiscalización tras reportar una presunta degradación del servicio móvil.

Mediante un comunicado, la entidad reguladora informó que realiza el seguimiento del caso para verificar las causas de la afectación, supervisar el restablecimiento de los servicios y velar por la continuidad de las comunicaciones.

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Horas después, la noche de este miércoles, Entel emitió un oficial para informar a la población ya sus usuarios sobre una afectación temporal en la prestación de sus servicios.

De acuerdo con la información brindada por la compañía estatal, a través de sus sistemas de monitoreo se identificó una degradación temporal en el servicio móvil (llamadas de voz) y en el acceso a internet móvil (datos).

La empresa estatal confirmó que el problema fue oportunamente atendido y que los servicios ya se encuentran plenamente operativos y con normal funcionamiento.

Asimismo, señaló que está trabajando de manera coordinada con el ente regulador de telecomunicaciones con el fin de llevar a cabo las evaluaciones correspondientes y determinar las causas exactas que originaron el incidente.