Oriente podría verse «perjudicado» por la Verde si avanza en la Copa Bolivia

Oriente Petrolero podría afrontar un dilema en noviembre si algunos de sus jugadores son convocados a la selección boliviana. En la interna del club albiverde saben que existe esa posibilidad de cara a los amistosos de la Verde ante Perú, el 13 de noviembre, y Ecuador, el 17, una situación que podría complicar sus aspiraciones en la Copa Bolivia.

El entrenador de Oriente, Gustavo Florentín, tiene objetivos importantes por cumplir en la recta final de la temporada, tanto en la Liga como en el torneo copero. Por ello, si alguno de sus dirigidos recibe el llamado de Óscar Villegas, el paraguayo podría gestionar ante el seleccionador la posibilidad de que los futbolistas prioricen los compromisos del club, siempre que las circunstancias lo permitan.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Sin embargo, hay un detalle que juega a favor del conjunto refinero en el campeonato liguero. La concentración de la selección boliviana está prevista para comenzar el 8 de noviembre, el mismo día en que Oriente disputará el clásico cruceño frente a Blooming, uno de los partidos más importantes de su calendario.

Después de ese encuentro, el torneo de la Liga ingresará en receso por la fecha FIFA. Oriente Petrolero recién volverá a competir el sábado 21 de noviembre, cuando reciba a Independiente, por lo que las posibles convocatorias no representarían, en principio, un problema para sus compromisos ligueros.

La situación cambia cuando se trata de la Copa Bolivia, competición en la que el equipo de Florentín sigue en carrera y busca avanzar hacia las instancias decisivas. Oriente ya disputó el partido de ida de los cuartos de final ante Nacional Potosí, al que venció por 3-2 en Santa Cruz, y el 4 de noviembre visitará al conjunto potosino para definir la clasificación.

Si el cuadro albiverde consigue el pase a las semifinales, el calendario podría convertirse en un inconveniente. Los partidos de ida y vuelta de esa instancia están previstos entre el 11 y el 15 de noviembre, fechas que coincidirían con la concentración de la selección boliviana y la preparación para los amistosos internacionales.

En ese escenario hipotético, Oriente podría verse obligado a disputar encuentros decisivos de la copa sin algunos de sus titulares habituales, en caso de que estos sean convocados y deban incorporarse a la Verde. La situación dependerá de la lista que presente Villegas y de las gestiones que pueda realizar la dirigencia o el cuerpo técnico refinero.l

El panorama sería todavía más complejo si Oriente Petrolero logra instalarse en la final de la Copa Bolivia. De acuerdo con el calendario previsto, el partido de ida se jugaría el 18 de noviembre y la revancha, el 25 del mismo mes, por lo que el primer encuentro también coincidiría con el periodo de concentración y disputa de los amistosos de la selección.

Por ahora, el equipo cruceño debe concentrarse en superar a Nacional Potosí y asegurar su lugar entre los cuatro mejores del torneo. Sin embargo, una eventual clasificación abriría un nuevo frente de preocupación para Florentín, que buscará contar con todas sus piezas para competir por el título, mientras la selección boliviana se prepara para sus compromisos internacionales de noviembre.