Piden evitar estafas con los ítems de salud, porque la asignación será mediante convocatoria pública

A través de un comunicado, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) pidió a la población no dejarse engañar con los ítems de salud que el gobierno nacional entregará al departamental. Aclaró que la designación de éstos será a través de convocatorias públicas y gratuitas.

«La selección de personal se realizará únicamente mediante convocatorias públicas, bajo criterio des, capacidad e igualdad de oportunidades para todos los profesionales que se presenten a dicha convocatoria. La misma se difundirá por los canales oficiales», reza el comunicado del Sedes.

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Es más, remarca que «la postulación y participación en el proceso no tienen costo«. En otras palabras, ninguna persona (en la Gobernación o fuera de ella) está autorizada a solicitar o recibir dinero para gestionar, favorecer o asegurar un ítem. «Cualquier solicitud de pago debe ser denunciada ante instancias correspondientes», puntualiza el documento.

Contexto

La semana pasada, el secretario Departamental de Salud, Germán Antelo Vaca adelantó que Santa Cruz contará con 538 nuevos ítems de salud financiados por el Tesoro General de la Nación (TGN), que serán distribuidos principalmente entre hospitales de segundo nivel de las provincias.

El departamento logró acceder a un total de 703 ítems, de los cuales 71 ya fueron distribuidos directamente por el Ministerio de Salud a municipios y 538 corresponden a nuevos cargos TGN. Los ítems TGN son aquellos que pueden categorizarse, tener escalafón y son los más esperados por los especialistas, indicó la autoridad.

Antelo explicó que la distribución fue definida luego de reuniones con representantes de 53 municipios del departamento y que se priorizaron 10 hospitales provinciales de segundo nivel, con una asignación de 15 ítems para cada uno.