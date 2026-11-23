El tipo de cambio sufre variaciones a diario en función de la oferta y la demanda, en el marco de la nueva política cambiaria

eju.tv

En el inicio de la semana, el tipo de cambio oficial sube tres centavos y se cotiza en Bs 11,78 para este martes, de acuerdo con el informe diario emitido por el Banco Central de Bolivia (BCB).

La divisa estadounidense subió frente a los Bs 11,75 del fin de semana y este lunes.

Desde el pasado 29 de junio, Bolivia aplica un esquema de libre flotación cambiaria, un mecanismo mediante el cual el valor de las divisas se determina a partir de la interacción continua entre la oferta y la demanda de los distintos actores del mercado.

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