El alcalde recordó que, tras la resolución del acuerdo en 2018 y la posterior demanda interpuesta por MAHS en 2024 por supuestas ganancias futuras, la justicia en Santa Cruz rechazó la pretensión económica.

Fuente: El Deber

Por Lourdes Molina Rea

«(…) quienes se acostumbraron a que iniciar juicios contra el municipio era como pegarle un borracho, ese tiempo se acabó. Ahora el municipio se va a defender», advirtió el alcalde cruceño, Carlos Manuel Saavedra, la tarde de este lunes, haciendo clara referencia al proceso contra la empresa publicitaria.

El burgomaestre sostuvo que se activó nuevas acciones legales ante la Sala Constitucional Tercera para solicitar medidas cautelares frente al incumplimiento de un fallo de amparo constitucional por parte de una sala del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), instancia que ratificó el pago injustificado de cerca de 59 millones de bolivianos a favor de la empresa de publicidad MAHS.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Irregularidades

Saavedra expuso los detalles del acuerdo suscrito en 2014, mediante el cual se cedieron 1.492 espacios públicos a la empresa privada por un lapso de diez años, cuestionando que, pese a estipularse un uso gratuito del 30% para la comuna, la anterior administración llegó a desembolsar casi 12 millones de bolivianos adicionales a la misma firma antes de anular el convenio en 2018.

«(…) una empresa firma un acuerdo con el municipio; básicamente le dan 1.492 espacios para que pongan publicidad y cobren por ello durante 10 años. ¿Qué daba esta empresa a cambio al municipio? Que ocupe el 30% de esos espacios; pero si esos espacios son del municipio, esto empezó mal. Pero no solo eso: entre el 2014 y el 2018, cuando estuvo en vigencia ese acuerdo, el municipio contrató a esta empresa para poner publicidad y le pagó más de Bs 10 millones, casi 12 millones le pagaron», detalló la autoridad.

Voto disidente

El alcalde recordó que, tras la resolución del acuerdo en 2018 y la posterior demanda interpuesta por MAHS en 2024 por supuestas ganancias futuras, la justicia en Santa Cruz rechazó la pretensión económica.

Sin embargo, el fallo fue revertido en Sucre sin respaldo técnico, pese a contar con el voto disidente de una de las magistradas que integraba la sala.

«La justicia en Santa Cruz rechazó y no dio lugar a esa demanda. Entonces se fue en calidad de apelación y de revisión a Sucre, y allá en Sucre ya pasó lo que llama la atención, porque en el Tribunal Supremo de Justicia las cosas se deberían hacer bien. Y aquí pasó lo contrario: cambiaron la decisión y ahora le dieron la razón a la empresa y establecieron que este municipio tendría que pagar casi 60 millones de bolivianos (Bs 59 millones: 12 millones por unos incumplimientos y más de 47 millones por supuestos daños y perjuicios). Casi 60 millones de bolivianos que no se justificaron, que no se sustentaron, y hay un voto disidente inclusive: una de las magistradas que componía la sala observó esta situación y dijo ‘no, yo no estoy de acuerdo en eso’, y su voto fue en contra, argumentando y fundamentando muy bien que no había los respaldos necesarios como para llegar a definir ese monto», explicó Saavedra.

Nuevas acciones

El Ejecutivo Municipal acudió nuevamente a la Sala Constitucional Tercera para exigir el acatamiento del amparo ganado por la ciudad y respondió a una carta remitida por la empresa demandante en la que se pedía no divulgar las cifras del litigio.

«Nosotros, así que asumimos, interpusimos un amparo aquí en Santa Cruz y lo ganamos, y ese amparo ordenaba al Tribunal Supremo de Justicia que revise la decisión. No lo hicieron, volvieron a ratificar incumpliendo el mandato del amparo. En este momento hemos iniciado acciones también dando a conocer esto a la Sala Constitucional Tercera para que se pueda tomar medidas sobre el incumplimiento del amparo y determinar una medida precautoria, una medida cautelar. Pero vuelvo a repetirle a los cruceños que se sientan tranquilos: esa plata es de Santa Cruz, esa plata se va a transformar en obras y servicios y no en pagar algo que no está justificado», afirmó.

Agregó que este lunes recibieron una carta de la empresa manifestando que inclusive no digamos el monto. «Si es plata que se quiere que paguen, que es de todos los cruceños, sí vamos a decir el monto y no nos vamos a cansar de decir la verdad».