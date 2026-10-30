Procurador sobre Hotel Las Américas: «Hubo ejecución sumaria, no asumiremos defensa de algo ilegal»

La Procuraduría General del Estado se adherirá a la denuncia penal presentada por las víctimas del caso Hotel Las Américas contra más de 150 personas.

eju.tv / Video: Gigavisión

El procurador general del Estado se refirió al caso Hotel Las Américas, un proceso en el que sostiene que «hubo ejecución sumaria» por el cual el Estado y el Gobierno no asumirán defensa «de algo ilegal».

«Estamos claros que aquí no hubo ningún terrorismo, ha habido una ejecución sumaria en el Hotel Las Américas y lo que ha existido después es que ha habido gente a la que se le ha violentado sus derechos humanos al tenerla cinco, nueve años sin una causa justa», señaló la autoridad en la ciudad de Sucre.

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El operativo policial del 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas dejó tres fallecidos: Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer. Después se abrió un proceso por supuesto terrorismo y varios de los investigados denunciaron detenciones arbitrarias, torturas y persecución durante el gobierno de Evo Morales.

«El juicio ha sido anulado, hubo gente torturada, perseguida, que tuvo que salir del país, nosotros nos hemos apersonado a cada uno de los procesos abiertos a nivel nacional», sostuvo el procurador.

León La Faye ratificó la anterior semana la adhesión de la Procuraduría General del Estado a la denuncia penal presentada por las víctimas del caso Hotel Las Américas contra más de 150 personas (incluidas exautoridades, policías y operadores de justicia) por los hechos ocurridos en abril de 2009 y los procesos posteriores.

La autoridad sostuvo que la audiencia de juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos debía celebrarse en septiembre, pero que por razones de agenda la sesión fue aplazada sin fecha, aunque el Estado boliviano no asumirá defensa por una serie de hechos que considera ilegales.

«Entendemos que el Estado es uno, pero entendemos también que las gestiones son diferentes, esta gestión como Estado y el Gobierno como Gobierno están comprometidos en respetar los derechos humanos porque no podemos asumir defensa de algo ilegal, lo que ha habido es una persecución», señaló el procurador.