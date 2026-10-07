Vecinos capturan a tres delincuentes tras asalto a un restaurante en Cochabamba

Fuente: Red Uno

Milen Saavedra

Una madrugada violenta se vivió en la avenida Huayna Kapac, a la altura del puente Manco Kapac, donde tres personas —dos hombres y una mujer— asaltaron un restaurante dedicado a la venta de «jibas». Los antisociales amenazaron a los encargados y sustrajeron la caja registradora del establecimiento.

De acuerdo con el reporte oficial brindado por el coronel Rolando Vera, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el hecho se registró cerca de las 04:30 de la madrugada.

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«En circunstancias que tres personas logran ingresar a un restaurante… logrando sustraer una caja registradora, que en el interior no se encontraba un monto muy elevado, sino una cantidad de 100 bolivianos aproximadamente, pero por la manera que ingresan de manera violenta, burlando la seguridad y el perímetro del restaurante, se considera un robo agravado», detalló la autoridad policial.

Tras el asalto, la oportuna alerta de los vecinos del sector permitió avisar al propietario del negocio, quien se constituyó de inmediato en el lugar. Gracias a la rápida reacción del dueño, apoyado por personas particulares y transeúntes, se logró interceptar y reducir a los tres antisociales.

Los sospechosos fueron entregados de manera inmediata a efectivos policiales de la Felcc, quedando en calidad de aprehendidos mientras continúan las investigaciones de rigor para determinar si están implicados en otros hechos delictivos similares en la zona.