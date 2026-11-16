Este lunes también debía declarar el exministro Javier Zavaleta por este caso, pero su audiencia fue reprogramada para el jueves debido a que no acudió acompañado de su abogado.

eju.tv /Video:DTV

De acuerdo con las investigaciones, el detenido secretario general permanente del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (COSDEP), general Germán Leonardo Rodrigo Mendizábal, habría direccionado la compra de los 13 radares, de los solo dos funcionan sin problemas.

La jefa de la División Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), mayor Deysi Mercado, informó que el jefe militar fue responsable del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control del Tránsito Aéreo (Sidacta) y, en esa condición, habría influido en la adquisición de estos equipos.

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“Al ser la unidad solicitante, emite ciertos requerimientos y direcciona —o probablemente direccione— a una sola empresa la adjudicación de este proyecto”, explicó la autoridad policial sobre el contrato, que fue otorgado a la firma francesa Thales Air Systems por 191 millones de euros bajo la modalidad “llave en mano”.

Tras ser aprehendido, el general se abstuvo de declarar. En septiembre fue posesionado por el presidente Rodrigo Paz como responsable del reactivado COSDEP, pese a que un informe de auditoría del Ministerio de Defensa lo hallaba responsable de presuntas irregularidades.

El 15 de septiembre, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, presentó una denuncia penal contra varias exautoridades —entre ellas cuatro exministros de esa cartera— por un daño económico superior a Bs 1.478 millones y supuestas anomalías en la compra de 13 radares.

Este lunes también debía declarar el exministro Javier Zavaleta por este caso, pero su audiencia fue reprogramada para el jueves debido a que no acudió acompañado de su abogado.