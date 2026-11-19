De acuerdo con su evaluación, en la institución no se contaba con planificación ni objetivos claros. Además, se detectó una mora de trámites sindicales “escandalosa y preocupante”

eju.tv

El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, aseguró que su antecesor, Édgar Morales, dejó esa cartera de Estado en “condiciones muy lamentables” y con conflictos abiertos con diferentes movimientos sociales.

“Tengo que ser bastante sincero: el anterior ciudadano que dejó la cartera, pues nos dejó en condiciones muy lamentables el Ministerio de Trabajo. Primero, con gente que nunca debería haber estado en ciertos cargos”, cuestionó en BTV.

Bascopé fue posesionado en mayo pasado en reemplazo de Morales, quien fue destituido. El exministro es un militar jubilado vinculado al vicepresidente Edmand Lara y que, desde su alejamiento del puesto, se volvió crítico de la gestión de Rodrigo Paz.

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De acuerdo con su evaluación, en la institución no se contaba con planificación ni objetivos claros. Además, se detectó una mora de trámites sindicales “escandalosa y preocupante”, que contribuyó a la conflictividad social.

Bascopé aseguró que, al asumir la gestión, encaminó una serie de medidas administrativas para atender los expedientes rezagados y delinear claramente el rumbo que debía tomar esta repartición estatal.