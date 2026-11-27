Martin Suarez Vargas

La selección boliviana de fútbol de talla baja está a un paso de conseguir una histórica clasificación a la final del Mundial de Marruecos 2026. Este viernes tendrá un complicado desafío frente al anfitrión, en una de las semifinales del campeonato que se disputa en Rabat.

La Verde llega motivada después de eliminar a Colombia en los cuartos de final. Tras igualar 2-2 durante el tiempo reglamentario, el combinado nacional se impuso por 4-3 en la tanda de penales y selló su clasificación entre las cuatro mejores selecciones del torneo.

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Por su parte, Marruecos también consiguió su boleto a semifinales luego de derrotar contundentemente por 3-0 a México, resultado que le permitió instalarse entre los candidatos al título y mantener viva la ilusión de conquistar el campeonato en casa.

El compromiso está programado para las 18:00 en Marruecos, equivalente a las 14:00 en Bolivia hora sujeta a variación de la organización, según el horario difundido para el encuentro.

Los aficionados podrán seguir todas las emociones del partido en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Federación Internacional de Fútbol de Talla Baja (FIFTB).

La otra semifinal enfrentará a Argentina y Paraguay. Los ganadores de ambas llaves disputarán la gran final este domingo 29 de noviembre.