Los operadores de la Terminal de Buses de La Paz confirmaron que suspenderán las salidas desde el lunes. El transporte pesado internacional también anunció que paralizará sus actividades y realizará marchas con sus unidades. El Gobierno mantiene su convocatoria al diálogo, pero descarta restablecer la subvención al diésel.

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La paralización anunciada para el lunes 30 de noviembre comienza a extenderse a distintos segmentos del transporte. A la decisión de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia y del transporte libre se sumaron los operadores interdepartamentales de La Paz y el transporte pesado internacional, que anunció la suspensión de actividades y movilizaciones con sus vehículos.

La medida fue definida por tiempo indefinido y comenzará a las 00:00 del lunes, en rechazo al incremento del precio del diésel de Bs 17,95 a Bs 20,57 por litro. Los transportistas exigen dejar sin efecto el comunicado de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y abrogar el Decreto Supremo 5716, que establece el mecanismo de actualización del precio del combustible.

En el transporte pesado, el dirigente Pedro Quispe confirmó que su sector se incorporará a la medida nacional. Durante una declaración difundida este viernes, mostró el instructivo de convocatoria al paro del transporte pesado internacional y señaló que la protesta también incluirá marchas con las unidades.

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“Hay un instructivo, una convocatoria, paro nacional indefinido de transporte pesado internacional”, manifestó. Añadió que las cámaras departamentales y la Cámara de Transporte de La Paz también se sumarán a la paralización.

La decisión también alcanza al transporte interdepartamental que opera desde la Terminal de Buses de La Paz. Sus operadores confirmaron que acatarán el paro y suspenderán las salidas hacia diferentes regiones del país. Desde ese sector señalaron que el incremento de los combustibles coincide con una reducción de pasajeros y una disminución de las operaciones.

“Estamos en las ruinas, el transporte departamental está a quiebra”, manifestó un representante del sector, al describir la situación económica de los operadores.

Los reclamos van más allá del diésel

Aunque el incremento del combustible detonó la convocatoria, la dirigencia de los choferes incorporó otros reclamos a su pliego. El secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio, Lucio Gómez, cuestionó los resultados de los compromisos gubernamentales relacionados con el financiamiento para el transporte, la conversión de vehículos a gas natural vehicular (GNV), los beneficios arancelarios y el mantenimiento de carreteras.

Gómez sostuvo que los transportistas esperaban acceder a créditos con una tasa de interés del 11,5%, pero afirmó que actualmente encuentran ofertas del 17%. También denunció que el deterioro de las vías ocasiona daños mecánicos y mayores gastos para quienes realizan viajes interdepartamentales.

La dirigencia anunció, además, un cabildo nacional del transporte para el 7 de diciembre en Cochabamba, donde prevé definir nuevas medidas si sus demandas no son atendidas.

El Gobierno no retrocede en la subvención

Frente a la amenaza de paralización, el Ejecutivo convocó a los representantes del transporte a una reunión este domingo 29 de noviembre, a las 10:00, en instalaciones del Ministerio de Obras Públicas. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró que la invitación está formalizada y que el Gobierno está dispuesto a dialogar sin condiciones previas.

Los transportistas esperan la invitación formal del Gobierno para asistir al diálogo anunciado, en el que se tratará el incremento del diésel a Bs 20,57 y se buscará evitar el paro indefinido convocado desde el lunes.

“No tenemos ninguna invitación oficial que ha llegado, pero si tengo que participar voy a participar con todos los ejecutivos de las federaciones departamentales del país, asimismo con representantes de todas las modalidades como también del comité de huelga que se ha preparado, con ellos sí vamos a entrar, pero hasta ahora no tengo ninguna invitación», señaló Lucio Gómez.

Sin embargo, la administración de Rodrigo Paz mantiene su decisión de no restablecer la subvención al diésel. Gálvez argumentó que recuperar el anterior esquema de precios sería insostenible para la economía y defendió el mecanismo de paridad de importación establecido por el DS 5716, que permite ajustar el costo del combustible según las condiciones del mercado internacional.

El dirigente de los choferes de Bolivia, Lucio Gómez. Foto: DTV

“Por el bien de la economía, por el bien de la ciudadanía, no vamos a volver a subvencionar el diésel porque es insano, porque no es sostenible”, afirmó.

La reunión del domingo se realizará con el paro todavía en pie y con sectores del transporte que ya anunciaron su adhesión. El resultado de ese encuentro será determinante para establecer si existe una salida antes de que el lunes comience la paralización nacional.