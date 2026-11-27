Afirman que sólo escucharon el llamado por los medios y que están dispuestos a conversar sobre el paro anunciado desde el lunes.

eju.tv / Video: Unitel

Los transportistas afirmaron este viernes que esperan la invitación formal del Gobierno para asistir al diálogo previsto para el domingo, una reunión en la que se tratará el incremento del diésel y se buscará evitar el paro indefinido convocado desde el lunes.

«Nosotros conocemos la invitación del vocero del Presidente por los medios de comunicación, no tenemos ninguna invitación oficial que ha llegado, pero si tengo que participar voy a participar con todos los ejecutivos de las federaciones departamentales del país, asimismo con representantes de todas las modalidades como también del comité de huelga que se ha preparado, con ellos sí vamos a entrar, pero hasta ahora no tengo ninguna invitación», señaló el secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez.

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La dirigencia del transporte decidió en un ampliado realizado ayer (jueves 26) acatar un paro nacional e indefinido desde el lunes para exigir que se anule el incremento del precio del diésel.

El dirigente del Transporte Libre Limbert Tancara afirmó que la medida de presión se mantiene y que cualquier posibilidad de diálogo deberá ocurrir en medio del conflicto y responder a una decisión de las bases. «La dirigencia nacional no va a acudir a ninguna convocatoria antes de nuestro paro indefinido», sostuvo.

Sin embargo, el máximo ejecutivo del autotransporte nacional abrió esta mañana la posibilidad de dialogar el domingo con una invitación formal y reiteró que el Gobierno debe dar marcha atrás al incremento del carburante.

«Nosotros no estamos pidiendo ninguna subvención, hemos apoyado que se levante la subvención, todo el mundo ha dicho que no se levante, pero el transporte ha dicho que se levante, pedimos que se revise lo que están manejando, mis compañeros han determinado que sólo podemos hablar siempre y cuando se retire ese comunicado de la ANH (de la fórmula que fija el precio del diésel)», indicó Gómez.