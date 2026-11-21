El documento reconoce “diferencias históricas”, pero propone abordarlas “con una visión de futuro, pragmatismo y gradualidad”. No anuncia el intercambio de embajadores ni fija una fecha para concretarlo. En cambio, identifica ocho frentes de trabajo:

Comercio. Negociar la modernización del Acuerdo de Complementación Económica (ACE 22), vigente desde 1993, para facilitar intercambios e inversiones. Conexión digital. Estudiar un corredor de fibra óptica desde Chile hacia Bolivia que permita acceder al cable submarino Humboldt, proyectado para unir Chile con Australia. Combustibles. Avanzar en la reversa del oleoducto Sica Sica-Arica, para transportar carburantes hacia Bolivia. Electricidad. Profundizar estudios de una futura interconexión eléctrica entre ambos países. Puertos y tránsito. Mejorar el libre tránsito de la carga boliviana por territorio y puertos chilenos y la infraestructura fronteriza. Agua y minería. Cooperar en la gestión de cuencas compartidas, exploración, geología y tecnologías mineras. Seguridad. Coordinar la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y el crimen organizado, además de la gestión migratoria. Otros sectores. Ampliar la cooperación en inversiones, turismo, salud, cultura, servicios consulares y prevención de desastres.

El acercamiento responde al mandato de los presidentes Rodrigo Paz y José Antonio Kast, establecido durante la visita del mandatario chileno a La Paz, el 16 de octubre. Entonces se suscribieron entendimientos sobre comercio, conectividad, minería y energía. Kast fue el primer presidente chileno en visitar oficialmente Bolivia en 71 años.

La ausencia de embajadores se remonta a la ruptura de 1962, con un breve restablecimiento entre 1975 y 1978, durante las negociaciones de Charaña. La reivindicación marítima boliviana sigue siendo una diferencia de fondo: en 2018, la Corte Internacional de Justicia concluyó que Chile no tiene obligación jurídica de negociar una salida soberana al mar. Ambos países mantienen consulados generales.

El próximo paso será la XIV reunión del Grupo de Trabajo sobre Libre Tránsito, el 11 de diciembre en La Paz, además de encuentros sobre energía y seguridad. Paz tiene prevista una visita oficial a Chile en el primer semestre de 2027.

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